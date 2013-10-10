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39 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة قدرها 1,8 مليون طن

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39 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة قدرها 1,8 مليون طن 39 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة قدرها 1,8 مليون طن

عبرت قناة السويس، اليوم الخميس، 39 بحمولة قدرها مليون و840,5 ألف طن سفن بضائع، وناقلات غاز طبيعى مسال، من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة قدرها 833,3 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى التابعة لجزر البهاماAL KHARSAAH بحمولة قدرها 139,1 ألف طن، قادمة من أسبانيا متجهة إلى قطر.

وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و7,2 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة البضائع البريطانيةCMA CGM ENFIELD بحمولة قدرها 146,5 ألف طن، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى مالطا.

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