"الإعلام" توافق على إذاعة تعامد الشمس بأسوان بث مباشر لدول العالم

صرح مصطفى يسرى محافظ أسوان، بأنه حصل على موافقة من الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، على إرسال كاميرات ومحطات بث مباشر لمتابعة الحدث السياحى العالمى، وهو تعامد الشمس على وجه قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل 22 أكتوبر الجارى.

وأوضح المحافظ فى تصريحات على هامش حضوره مهرجان "أسوان آمنة" بمعبد فيلة، اليوم الخميس، أن وزيرة الإعلام وافقت على الطلب خلال اجتماع المحافظين بالقاهرة، وشددت على ضرورة تسويق هذه الظاهرة إعلامياً للعالم عن طريق بث الحدث لهم وإذاعته فى نفس توقيت الحدث ليشاهده العالم الخارجى كله.

وأشار يسرى، إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب العاملين فى السياحة لنقل هذا الحدث السياحى الهام، وإخراجه بصورة تساعد على تنشيط السياحة فى المحافظة، لافتاً عن ثقته الكبيرة فى مجهود أبناء أسوان العاملين بقطاع السياحة لعودة السياحة من جديد للمدينة العالمية، بعد الجهود الكبيرة المبذولة لتنشيط السياحة مع بداية الموسم السياحى بالمحافظة.