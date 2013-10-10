المجمع الإعلامى بشبين الكوم: الجيش لا يتخلى عن الشعب فى الشدائد

أكدت ندوة "حرب أكتوبر.. العزة والكرامة"، التى نظمها المجمع الإعلامى بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن الجيش المصرى العظيم بجنوده البواسل يضرب أروع الأمثلة ويبذل أسمى التضحيات فى وقوفه إلى جانب شعبه العظيم فى المحن والشدائد.

وأكد الفريق حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق، أن الجيش المصرى العظيم بجنوده البواسل ضرب أروع الأمثلة التى تجسدت فيها أسمى التضحيات فى حرب أكتوبر المجيدة، والتى أعادت للشعب المصرى خاصة، والوطن العربى بأكمله، العزة والكرامة.

وأشار "خير الله" إلى أن قواتنا المسلحة دائما ما تقف خلف شعبها العظيم فى المحن والشدائد، وتكون على قدر المسئولية، منوها بأن مواقف الجيش المصرى لا تقف عند حرب أكتوبر المجيدة بل توجت بوقوفه مع الشعب عندما أطاح بدولة الإرهاب وحكم الإخوان.

وطالب "خير الله" الجميع بالوقوف خلف القوات المسلحة للعبور من الكبوة واللحاق بركب التنمية والتقدم.

ومن جانبه، دعا محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى الاقتداء بنصر أكتوبر فى الإعداد والتخطيط والتدريب والعمل الجاد، وإجراء مصالحة حقيقية لكى يحقق الشعب المصرى النصر الاجتماعى والاقتصادى، مثلما تحقق له نصر أكتوبر المعجزة حتى نخرج بمصر من السنوات العجاف.

وأعرب "السادات" عن رفضه والمجتمع المصرى لـ"روح الانتقام" المتصاعدة، مؤكدا على ضرورة نبذ الفرقة والخلاف لوقف نزيف الدم على أرض مصر.

وأشارت منى المليجى، مدير المجمع الإعلامى بشبين الكوم، إلى أن المجمع نظم احتفالية كبرى بنصر أكتوبر المجيد شملت عروضا فنية وغنائية رائعة لفرقة الموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة شبين الكوم، فضلا عن مسابقات فنية وأبحاث ثقافية عن حرب أكتوبر المجيدة.

يذكر أن الندوة جاءت بمناسبة احتفالات الهيئة العامة للاستعلامات بذكرى مرور 40 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجمع بشبين الكوم، تحت رعاية الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية، وبحضور الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات الأسبق، ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وفاطمة الدمرداش رئيسة الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا، ومنى المليجى مديرة المجمع الإعلامى.