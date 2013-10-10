الإسماعيلية: تفعيل دور جهاز تشغيل شباب الخريجين فى توفير فرص العمل

أكد اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية على ضرورة تفعيل دور جهاز تشغيل الشباب الخريجين بديوان عام المحافظة، ووضع آلية تنفيذية للتواصل مع جميع الشركات الاستثمارية والمؤسسات والهيئات للتعرف على فرص العمل المتاحة بكل جهة وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل من الكوادر المؤهلة لشغل هذه الوظائف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس، بحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وخلال اللقاء استعرض محمد سالم مدير الجهاز نبذة مختصرة عن تاريخ نشأة الجهاز والذى أنشئ بقرار وزير التنمية المحلية فى 2004 والتعريف بالدور الرئيسى ومهام الجهاز – وخطة العمل والتى تتبلور فى المحور الخاص بتوفير فرص العمل للشباب والقيام بعقد دورات تدريبية لتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل.

وأشار مدير الجهاز إلى أنه قد تم توفير ما يقرب من 2662 فرصة عمل فى عدد 19 شركة خلال الفترة من 2011 إلى أكتوبر 2013.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية الخاصة بالتعريف بدور الجهاز والإعلان عن فرص العمل المتاحة لأبناء الإسماعيلية والتواصل مع الشباب والمواطنين وتحقيق التوافق مع جهات العمل التى تتوافر بها فرص عمل حقيقية للشباب ومواجهة البطالة.