معلمو الأزهر بالبحيرة يشتكون من خصم النقابة من مكافأة الامتحانات

وجه معلمو الأزهر بمنطقة البحيرة شكوى إلى رئيس الإدارة المركزية من نقابة المعلمين بالأزهر الشريف بمنطقة البحيرة بشأن تضررهم من خصم مبلغ 12 جنيها لصالح نقابة الأزهر، وكذلك خصم 9% من الأجر الأساسى لصالح صندوق التكامل من المائة يوم مكافآت الامتحانات من جميع العاملين بالمنطقة.

وأشارت الشكوى إلى أن هناك تعليمات من المنطقة إلى المعاهد والمدارس لإعداد كشوف مكافآت الامتحانات وقدرها 100 جنيه وورد بتلك التعليمات بالبند الخامس أنه يتم صرف 12 جنيها لحساب نقابة الأزهر، لافتا إلى أن خصم تلك المبالغ لا تتم برغبتهم ولا موافقتهم.

وأوضحت الشكوى أن النقابة أفادت المعلمين أن خصم ذلك المبلغ لا يتم لصالحها ولم يطلبوا من المنطقة خصم أية مبالغ لصالحهم، ورفض المعلمون تلك الخصومات أيا كانت الجهة التى يتم الخصم منها إلا بعد الموافقة والإقرار من العامل نفسه على خصم أية مبالغ.

وطالب المعلمون من رئيس الإدارة المركزية بالتحقيق فى الواقعة وعدم خصم أى مبالغ من قيمة المكافآت، وذلك فى حالة كون أمر الخصم صادر من المنطقة أما إذا كانت تعليمات عليا فيجب توضيح ذلك لمخاطبة مجلس النقابة العامة للمعلمين بالأزهر لرفع الأمر إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.