أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حرس الحدود يضبط 10 بنادق آلية جنوب منفذ السلوم

Google+ Print
حرس الحدود يضبط 10 بنادق آلية جنوب منفذ السلوم حرس الحدود يضبط 10 بنادق آلية جنوب منفذ السلوم

ضبط 10 بندقية آلية 6 خزنة بندقية آلية

تمكنت قوات حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية جنوب العلامة الدولية رقم 39  بمسافة 2 كم وجنوب منفذ السلوم البرى بمسافة 8 كم وتمكنوا من ضبط  4 جوال بداخلهم 10 بندقية آلية  6 خزنة بندقية آلية و 2 جوال بهم مادة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى  50   كجم.

تم عرضه على النيابة المختصة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

يأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا