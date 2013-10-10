حرس الحدود يضبط 10 بنادق آلية جنوب منفذ السلوم

تمكنت قوات حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية جنوب العلامة الدولية رقم 39 بمسافة 2 كم وجنوب منفذ السلوم البرى بمسافة 8 كم وتمكنوا من ضبط 4 جوال بداخلهم 10 بندقية آلية 6 خزنة بندقية آلية و 2 جوال بهم مادة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 50 كجم.

تم عرضه على النيابة المختصة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

يأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.