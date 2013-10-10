"المؤتمر الليبى": الظروف الطارئة تستدعى تشكيل غرفة عملية ثوار ليبيا

أكد رئيس المؤتمر الليبى نورى أبو سهمين أن تكليفه بتشكيل غرفة عملية ثوار ليبيا جاء بسبب الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، منوها بأن رئيس مجلس الوزراء ومدير جهاز المخابرات العامة على علم بأنه سيقدم على هذا التكليف عندما يتبين له عدم توفر الإمكانيات والقدرات اللازمة من بسط نفوذ الأمن عبر القنوات الرسمية للدولة.

وقال أبو سهمين فى مؤتمر صحفى- أوردته قناة " العربية" الإخبارية اليوم الخميس- " انه فى الوقت الذى يصدر فيه هذا التكليف لابد من التنسيق مع رئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطنى العام، رئيس لجنة الأمن القومى بالمؤتمر ورئيس لجنة الداخلية بالمؤتمر، ولا مانع من التعاون مع كافة الفروع التابعة لهذه الهيئات لتوفير الأمن اللازم فى مختلف مناطق ليبيا ".

وأضاف "عندما بحثنا فى آليه تفعيل هذه الغرفة، صدر القرار رقم 134 لسنة 2013 بشأن تشكيل غرفة عملية ثوار ليبيا بعد دباجة القرار بالعرض ". . موضحا أن القرار يتضمن عده مواد منها ضرورة تشكل غرفة عمليات طوارئ ليبيا كقوة تابعة للقائد الاعلى للجيش الليبى مهمتها حفظ الأمن فى جميع مناطق ليبيا وفقا للتكليفات التى تصدر لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبى.

وأشار إلى أن المادة الثانية تتعلق بتمويل هذه الغرفة حيث تعتمد الميزانية المقترحة بموجب كتاب "غرفة عمليات ثوار ليبيا"، والمحالة إلى رئيس المؤتمر الوطنى العام من قبل رئيس مجلس الوزراء لان الميزانية قدمت لرئيس الوزراء وبمعرفته ومناقشته وأحيلت له للاعتماد، على أن تصرف هذه الميزانية وفق الإجراءات واللوائح القانونية السارية وعلى وزير المالية اعتماد مراقب مالى لمتابعة الصرف من هذه الميزانية.