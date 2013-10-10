وزير الثقافة الليبى: حادثة اختطاف رئيس الحكومة لا تخدم استقرار البلاد

أكد وزير الثقافة والمجتمع المدنى الليبى الحبيب الأمين أن بيان الحكومة المؤقتة بشأن حادثة اختطاف رئيسها السيد "على زيدان" عبر عن استنكارها لهذه الحادثة التى تعتبر جريمة بكافة المقاييس القانونية والأخلاقية، والوطنية.

يذكر انه تم اختطاف رئيس الوزراء الليبى على زيدان فجرا اليوم وتم تحريره بعد ساعات من الاختطاف.

و قال الأمين فى تصريح له إن هذه الحادثة لا تخدم استقرار البلاد، وتخلق حالة من الشك والظن لدى المواطنين فى أحوال البلاد، وترسل رسالة غير مطمئنة للمجتمع الدولى ولأصدقاء ليبيا.

وأوضح أن هذه العملية عرضت مصالح البلاد كافة للانهيار.. مبينا أنه لا يمكن إزالة أو إقالة أى شخصية قيادية بمثل وحجم رئيس الوزراء بهذه الطريقة، وبهذا الشكل مهما كان اختلافا معه. وقال نحن نريد دولة مدنية، وهذا الاختطاف يؤسس لتقليد غير مدنى وغير ديمقراطى خطير.

أخبار متعلقة:

◄الوكالة الليبية: جهاز مكافحة الجريمة ألقى القبض على رئيس الحكومة

◄المخابرات الليبية: اختطاف زيدان يدل على أن الميليشيات هى الحاكم

◄جماعة ليبية: خطف زيدان ردا على سماح الحكومة لأمريكا باعتقال أبو أنس

◄طرابلس: رئيس الوزراء الليبى خطفه مسلحون من فندق كورنيتيا

◄العربية: حكومة ليبيا تؤكد اختطاف رئيسها على زيدان على يد مسلحين