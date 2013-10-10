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بعثة الأمم المتحدة بليبيا تستنكر خطف رئيس الحكومة الليبية

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بعثة الأمم المتحدة بليبيا تستنكر خطف رئيس الحكومة الليبية بعثة الأمم المتحدة بليبيا تستنكر خطف رئيس الحكومة الليبية

استنكرت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا اليوم، الخميس، خطف رئيس الوزراء الليبى على زيدان، يذكر أنه تم اختطاف رئيس الوزراء الليبى على زيدان فجر اليوم، وتم تحريره بعد ساعات من الاختطاف.

وناشدت البعثة فى بيان لها اليوم، "جميع الأطراف فى ليبيا مواصلة العملية السياسية الانتقالية وتأكيد شرعية المؤسسات المنتخبة بصورة ديمقراطية".

ودعت البعثة المجتمع الدولى إلى مضاعفة جهوده فى مساعدة ليبيا على تثبيت دعائم سيادتها وبناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان.

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