الأسرى الإداريون فى السجون الإسرائيلية يبدأون خطوات احتجاجية تدريجية

أكد تقرير صادر عن وزارة الأسرى الفلسطينية، أن الأسرى الإداريين القابعين فى سجون الاحتلال وعددهم 168 أسيرا بدأوا فى خطوات احتجاجية متدرجة ابتداء من اليوم الخميس احتجاجا على استمرار اعتقالهم الإدارى التعسفى.

وقال الأسرى فى بيان لهم اليوم الخميس ونقلته وزارة شئون الأسرى الفلسطينية، إن تلك الخطوات التدريجية ستتوج بمقاطعة محاكم الاعتقال الإدارى وبإضراب مفتوح عن الطعام إذا لم تستجب حكومة إسرائيل لمطالبهم بإلغاء سياسة الاعتقال الإدارى.

ودعا الأسرى فى البيان جميع المؤسسات المحلية والدولية والنقابات والأطر والجمعيات واللجان السياسية الجماهيرية والحكومية وغير الحكومية والفصائل الوطنية والإسلامية لتبنى موقفهم.

وناشدوا كافة المنظمات القانونية والحقوقية والإنسانية فى العالم لتبنى مطلب إطلاق سراحهم وحقهم الإنسانى المشروع كما دعوا إلى تشكيل لجنة وطنية إسلامية لمتابعة وتوثيق فعاليات الدعم الرسمى والجماهيرى والإعلامى لخطواتهم.