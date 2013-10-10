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سلماوي: اكتمال المرحلة الأولى من عمل لجنة “الخمسين”

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سلماوي: اكتمال المرحلة الأولى من عمل لجنة “الخمسين” سلماوي: اكتمال المرحلة الأولى من عمل لجنة “الخمسين”

 

 

محمد سلماوي

صرح محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن جميع اللجان المنبثقة عن اللجنة انتهت من أعمالها في المرحلة الأولى من حيث القراءة والمناقشة والمراجعة لكل المواد التي اوكلت إليها، مشيرا إلى أن بعض المواد تم الموافقة عليها نهائيا والبعض الآخر لم ينل اتفاقا كاملا بالإضافة إلى مواد تم استحداثها.
> واستعرض سلماوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الشورى مسودة الباب الأولى والتي تضم المواد من 1 إلى 36 وهي المواد الخاصة بالدولة والمقومات الاجتماعية والاقتصادية والتي أضيف لها “المقومات الطبيعية والثقافية” باعتبارهما فصلين مستحدثين للدستور، مؤكدا أن اللجنة انتهت بالكامل من الباب الثاني الخاص بمواد نظام الحكم.
> وأوضح سلماوي أن الدستور قد اكتمل في مسودته الأولى غير النهائية التي ذهب بعضها إلى لجنة الصياغة واليوم سيذهب باقي المواد إلى لجنة الصياغة، لافتا إلى أن هناك احتمالا أن تعمل لجنة الصياغة يوما أو يومين خلال فترة إجازة عيد الأضحى.

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