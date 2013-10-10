8 طلاب مصريون يشاركون في مسابقة "إنتل" العلمية بالأردن

كتب : عبدالعزيز المصري الخميس 10-10-2013 01:05

يشارك 8 شباب مصريين في عدد من المشروعات العملية بمسابقة "إنتل" للعلوم السنوية الرابعة للعالم العربي، التي سيتم تنظيمها يومي 26 و29 أكتوبر في الأردن بالتعاون مع وزارة التعليم الأردنية.

وتم تصميم المسابقة لتحفيز وإلهام الجيل المقبل من العلماء ورواد الأعمال الصغار في المرحلة العمرية بين 14 و18 عاما.

وتقدم المسابقة تحديات للشباب العربي لعرض اهتماماته وأفكاره ومواهبه في تنفيذ المشروعات العلمية بناء على آليات وقواعد البحث العلمي، تحت رعاية ملكة الأردن رانيا العبد الله، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) .

ويشارك في المسابقة 82 مشروعا، منها ثمانية مشروعات من مصر. وتنقسم المسابقة إلى سبعة أقسام؛ هي العلوم السلوكية والاجتماعية، والكيمياء الحيوية والكيمياء، وعلوم الكمبيوتر والرياضيات والفيزياء والفلك، والطاقة والنقل، والعلوم البيئية والإدارة البيئية، والهندسة الكهربائية والميكانيكية.

وبحضور الطلاب والمعلمين من مصر والأردن والسعودية والكويت ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين والإمارات وقطر وتونس، سيتنافس 110 طلاب على جوائز مادية وعينية قيمتها 170 ألف دولار، وجوائز أخرى ومنح دراسية.

وقالت نهال عباس مديرة شؤون المؤسسة في "إنتل" مصر، إن المؤسسة تشارك بنشاط في ترويج ريادة الأعمال العلمية لدعم ثقافة الإبداع في العالم العربي، مشيرة إلى أن "هذا الحدث يساعدنا في دعم تنمية الشباب، وتقديم يد العون لهم لتحقيق الإبداع على مستوى التميز العلمي والبحثي، لتطوير اقتصادات ومجتمعات العالم العربي".

وأضافت عباس أنه من الأهمية تمكين الجيل الجديد من العلماء والمهندسين ورواد الأعمال، عبر تكريم المدارس التي توفر التميز والإبداع في برامج تدريس الرياضيات والعلوم.

وتشير الأبحاث إلى أن المسابقات العلمية تعد حافزا لتطوير التعليم داخل الفصول، وأن هناك صلة مباشرة بين المشاركة في الأبحاث الطلابية وتحقيق النجاح المتواصل في مجالات العلوم، بما في ذلك إتمام دراسة درجة الماجستير أو الدكتوراه.