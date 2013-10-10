من الأجمل بتصاميم "Givenchy"؟

من الممتع أن نرى تجدداً واختلافاً في إطلالات النَّجمات، وغالباً ما نرى هذا التجدد بإطلالات تحمل توقيع دار الأزياء الشَّهيرة "Givenchy" التي عرفت بالستايل الجريء والقطع الملفتة.

لم تؤثِّر غيبة الدار عن عالم الأزياء الرَّاقية على ظهور النَّجمات المتكرر بهذه الأزياء، حيث استمرّ المصمم Riccardo Tisci المدير الإبداعيّ للدار بوضع لمساته على إطلالات العديد من النَّجمات على السجَّادة الحمراء.

النَّجمة Amanda Seyfried الوجه الإعلانيّ لمجموعة خريف وشتاء 2013, شوهدت متألِّقة بفساتين رائعة من "Givenchy" في عدَّة مناسبات مختلفة.

كما وضعت "Givenchy" بصمتها على معظم الإطلالات في حفل Met Gala 2013 ، منها: إطلالة الممثِّلة الجميلة Rooney Mara, والمغنِّية Florence Welch، وBeyonce التي أشعلت السجَّادة الحمراء بإطلالة ناريَّة جريئة، ولا يمكن أن ننسى إطلالة Kim Kardashian بفستان مورَّد أثار سخرية المتابعين في مواقع التَّواصل الاجتماعيّ.

في هذا الموضوع، جمعنا لكِ بعض تصاميم "Givenchy" التي زيَّنت إطلالات النَّجمات، شاهديها وصوِّتي للأجمل.

سيعجبك أيضاً:

Nicole Kidman في إطلالة مثيرة للجدل من "Prada"