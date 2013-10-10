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تعرّفي إلى أحدث تصاميم Nayomi

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تعرّفي إلى أحدث تصاميم Nayomi تعرّفي إلى أحدث تصاميم Nayomi

قدّمت علامة "نعومي" Nayomi المتخصّصة بالملابس الداخلية وملابس النوم، مجموعة من الصديريات التي تتميّز برفع مزدوج، وتمنحك الراحة والأناقة على حدّ سواء. صُنعت هذه الصدريات العملية والعصرية من الأقمشة المريحة مع تطبيعات رائعة وجذابة مستوحاة من جنة استوائية جميلة، تمنحك راحة لا تُضاهى. وهي متوافرة بألوان أحادية تشمل الأسود والوردي والذهبي. وما يميّز هذه التصاميم أيضاً هو أنها مزوّدة بحشوة مقولبة من الاسفنج المصنوع من موادّ لزجة وكثيفة تزيد من حجم تكويرة صدرك بشكل مضاعف.
فهل ستبتاعين أحد تصاميم هذه المجموعة؟

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سيدتي