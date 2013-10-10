بالصور.. وفد القليوبية يجري انتخابات لجنة مركز بنها

أجرت اللجنة العامة للوفد بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد سليم رئيس اللجنة انتخابات لجنة الحزب بمركز بنها ، حيث اعلن فوز مجدى حافظ سلطان برئاسة لجنة الوفد بمركز بنها عقب الانتخابات التى شهدتها اللجنة بين كلا من المرشح الفائز مجدى حافظ والنائب السابق بمجلس الشعب جمال كوش.

واعلنت اللجنة المكونة من كلا من الدكتور محمد سليم رئيسا وسامى سرحان سكرتير عام الوفد بالمحافظة ومحمد الفقى عضو اللجنة العامة وعبد الحميد خيال نائب رئيس اللجنة بالمحافظة وامام حنفى السكرتير المساعد للجنة العامة فوز مجدى حافظ سلطان بعدد 8 أصوات مقابل صوتين لجمال كوش.

واعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز اشرف الجزار امينا للصندوق بالتزكيه وفوز سامح عوض بمنصب السكرتير العام للجنة بعد تنازل عادل الصادق عن الترشح أمامه.

وأكد مجدى حافظ رئيس لجنة حزب الوفد بمركز بنها انه سيتبنى خلال فترة رئاسته للجنة تطوير ادائها والعمل التطويرالمستمر للأداء بالحزب بما يحافظ على مكانته وتاريخه النضالى وتأثيره كحزب الوطنية المصرية ومشاركته فى تحقيق أهداف الثورة وطموحات شعب مصر.

وقال ” حافظ ” ان الحزب بمركز بنها سيتبنى عددا من المشكلات المزمنة بقرى مركز بنها والتواصل مع المسئولين بالمحافظة لمواجهتها كما انه سيتم الاعداد لخوض الانتخابات البرلمانية والمحليات بكوادر من قرى مركز بنها تتمتع بالكفاءة وحسن السمعة.