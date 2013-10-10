أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. وفد القليوبية يجري انتخابات لجنة مركز بنها

Google+ Print

1374231_620304184687407_785502731_n

أجرت اللجنة العامة للوفد بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد سليم رئيس اللجنة انتخابات لجنة الحزب بمركز بنها ، حيث اعلن فوز مجدى حافظ سلطان برئاسة لجنة الوفد بمركز بنها عقب الانتخابات التى شهدتها اللجنة بين كلا من المرشح الفائز مجدى حافظ والنائب السابق بمجلس الشعب جمال كوش.

واعلنت اللجنة المكونة من كلا من الدكتور محمد سليم رئيسا وسامى سرحان سكرتير عام الوفد بالمحافظة ومحمد الفقى عضو اللجنة العامة وعبد الحميد خيال نائب رئيس اللجنة بالمحافظة وامام حنفى السكرتير المساعد للجنة العامة فوز مجدى حافظ سلطان بعدد 8 أصوات مقابل صوتين لجمال كوش.

واعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز اشرف الجزار امينا للصندوق بالتزكيه وفوز سامح عوض بمنصب السكرتير العام للجنة بعد تنازل عادل الصادق عن الترشح أمامه.

وأكد مجدى حافظ رئيس لجنة حزب الوفد بمركز بنها انه سيتبنى خلال فترة رئاسته للجنة تطوير ادائها والعمل التطويرالمستمر للأداء بالحزب بما يحافظ على مكانته وتاريخه النضالى وتأثيره كحزب الوطنية المصرية ومشاركته فى تحقيق أهداف الثورة وطموحات شعب .

وقال ” حافظ ” ان الحزب بمركز بنها سيتبنى عددا من المشكلات المزمنة بقرى مركز بنها والتواصل مع المسئولين بالمحافظة لمواجهتها كما انه سيتم الاعداد لخوض الانتخابات البرلمانية والمحليات بكوادر من قرى مركز بنها تتمتع بالكفاءة وحسن السمعة.

1394132_620314694686356_1513800264_n

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي