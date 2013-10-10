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إحالة المنسق العام لـ"أحرار حزب الوسط" إلى "القيم المركزية"

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إحالة المنسق العام لـ"أحرار حزب الوسط" إلى "القيم المركزية" إحالة المنسق العام لـ"أحرار حزب الوسط" إلى "القيم المركزية"

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك الخميس 10-10-2013 13:13

أكدت جبهة أحرار حزب الوسط، استمرار تخبط الهيئة العليا للحزب، التي وصفها بـ"الكرتونية"، وذلك "لعدم وجود المحركين وعملاء تنظيم الإخوان داخل الحزب".

وأوضحت الجبهة تلقي المنسق العام لها، خطابًا رسميًا من الحزب، لتحويله للتحقيق بمقر الحزب بالمقطم، كما أنه "تم إرسال الخطاب بتاريخ يوم الأول من أكتوبر الجاري، و تم استلام الخطاب اليوم، وهو نفس موعد التحقيق.


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إحالة المنسق العام لجبهة أحرار الوسط إلى لجنة القيم بعد فضح ممارسات الحزب التابعة لجماعة الإخوان المسلمين

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