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رئيس البرلمان العربي: الدستور المصري في يدٍ أمينة

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رئيس البرلمان العربي: الدستور المصري في يدٍ أمينة رئيس البرلمان العربي: الدستور المصري في يدٍ أمينة

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد حمدي منذ 48 دقيقة

أكد أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي الدائم، أن الدستور الجديد في يدٍ أمينة ممثلة بلجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، مشيراً إلى أن الشعب المصري لديه القدرة علي أن يصنع دستورًا يقول فيه كلمته.

وقال الجروان، في تصريحات صحفية عقب لقائه عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، لإعداد الدستور الجديد للبلاد، إننا حريصون على متابعة الشعب المصري وهو يكتب دستوره بيده.

وأوضح، أنه مطمئن لما يتم إنجازه من أعمال ولسير العمل داخل لجنه الخمسين، من أجل إعداد دستور جديد لمصر لضمان عودتها للعب دورها المحوري، ونحن ندعم هذا الاتجاه.

وأستنكر رئيس البرلمان العربي، كافه الأعمال الإرهابية.

واضاف أن الشعب المصري، انتصر للقضية العربية في 6 أكتوبر، والجيش المصري لم ينتصر لمصر فقط، إنما للهيبة والكرامة العربية، مهنئا الشعب المصري باحتفالات 6 أكتوبر.

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