هذه هي أجدد عطور خريف 2013

هل ترغبين في شراء عطر جديد، ولا تعرفين بعد بالضبط ما الذي يجب أن تختاريه لهذا الخريف؟

في هذا الموضوع، تجدين الطريق الصحيحة إلى اختيار العطر الذي يناسبك، حيث نقدّم لك أجدد الاقتراحات الخاصة بهذا الخريف.

وستجدين في هذه القائمة العطر الذي ستُلهمين شراءه قريباً.

عطور جديدة لخريف 2013

إذا كنت واحدة من هؤلاء النسوة اللاتي يفضّلن أن يلفتن الأنظار، فعليك أن تختاري العطور المستخلصة من الأزهار. وهنا ننصحك بـ

Vera Wang Be Jeweled Fragrance

Secret Seduction Dark Orchid From Victoria's Secret

إذا كنت مبدعة، وتحبّين الحركة والألوان، فأنت إذاً من محبّات النفحات العطريّة الخشبيّة وننصحك باختيار:

Prada's Candy L'eau

L'eau De Chloé By Chloé

إذا كنت امراة رياضيّة، فعليك باختيار مستخلصات الحمضيّات والروائح المنعشة، وننصحك بـ: .Jo Malone Sugar & Spice Lemon Tart

إذا كنت امرأة حسّاسة ومرهفة، ننصحك بالروائح الخفيفة، من مثل Marc Jacobs Daisy

وإن كنت امرأة غريبة الأطوار، فعليك اختيار عطور الأزهار الأنيقة والجميلة، وننصحك باختيار Pop By Estee Lauder.

هل تحبين قضاء الكثير من الوقت مع أصدقائك في الهواء الطلق . إذا كانت الإجابة هي نعم، فهذا يعني أنك مثل الفراشة الاجتماعية التي تحبّ أن تكون مركز الانتباه. . ويجب عليك أن تختاري حينها رائحة الفاكهة، وننصحك بـ Viva La Juicy Noir By Juicy Couture

Marc Jacobs Honey

Guerlain Mitsouko هو عطر فاكهي بعبير الخوخ، ونجيل الهند والطحالب. باستعماله سوف تشعرين بأنك متوهّجة مثل غروب الشمس.

L'Ambres des Merveilles by Hermès لديه رائحة حلوة، من شأنها أن تخرجك من طفولتك، عند استخدامه بعبير التفاح والكراميل الدافئ.

يمكنك أيضاً اختيار :

Theorema by Fendi

Atelier D'Orient fragrance line

Rose D'Arabie by Armani Privé

