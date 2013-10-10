أجمل 40 امرأة وأكثرهن جاذبية في العالم

الجمال هو نعمة منحنا إياها الخالق لتكون مرآتنا الخارجيّة للتواصل مع من حولنا، لهذا لكل امرأة أو رجل سمات جماليّة خلقيّة فريدة، تختلف من بيئة إلى أخرى.

من وحي الموضوع: أظافر النجمات بين البساطة والخارج عن المألوف!

من هنا، ولأن النساء الجميلات كثيرات، اختار لك موقع "سيدتي نت" أجمل النساء وأكثرهن جاذبيّة في العالم. مع الإشارة إلى أننا في طور البحث أيضاً لتقديم كافة الجميلات في ألبوم سيدتي.

شاهدي صور النجمات أو النساء الجميلات على اختلاف جنسياتهن مثلما تختلف ألوان بشراتهن ولون عيونهن.

ولأن الجمال نسبي بين شخص وآخر، تركنا لك حرية اختيار امرأة من الثلاثين لتتوّجيها على عرش الجمال العالمي بالنسبة لك.

فمن بشرة فاتحة إلى حنطية إلى سمراء بيدك الاختيار، كما يمكنك إضافة أسماء النساء اللاتي لم يتم ذكرهن هنا لتضاف إلى لائحة الأسماء المقبلة.

يذكر أن هذه الأسماء تم أختيارها من قبل مواقع عالميّة بعدما قاموا بإحصاءات واسعة، كما أن هذه اللائحة هي بالفعل لنساء مشهورات يتمتعن بجمهور كبير وهن حديث الساعة.

ما رأيك بهذا الموضوع، من هي المرأة الأكثر جمالاً وجاذبيّة بالنسبة لك؟

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