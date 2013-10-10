وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية السوادنية أمام تربية و تعليم كفر الشيخ

شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم الخميس، وقفة احتجاجية لعدد كبير من طلاب الثانوية السوادنية بكفر الشيخ، معلنين غضبهم من تجاهل وزارة التعليم العالي بعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر بأحقيتهم من التقدم للإلتحاق بالجامعات المصرية، عقب رفض المسئولون، وعلى رأسهم “أحمد فرحات” مدير مكتب التنسيق الذي أعلن تحديه لهم.

مما دفهم لتحرير محاضر ضده، وكان الطلاب قد توجهوا أمس لمقر الوزارة ونظموا وقفة احتجاجية أمس الأربعاء.

أكد الطلاب أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قررت الغاء قرار وزير التعليم العالي بالزام الطلاب بتقديم شهادة تحركات تثبيت أن الطالب ولي أمره أقاما لمدة عام بالسودان حتى يتسنى له الإلتحاق بالجامعة .

و أضافوا عقب صدور الحكم توجهنا لمكتب التنسيق بالقاهرة وتقدمنا بأوراقنا للإلتحاق بالجامعات المصرية حسب المجموع مشيرا أن كل المتقدمين الحاصلين على الثانوية العامة من دول عربية ” الشهادات المعادلة العربية” ظهرت نتائج تنسيقهم والتحاقهم بالجامعات إلا طلاب الثاوية السودانية.

وأشاروا حاولنا التواصل مع الوزارة لكن المسئولين يتجاهلون تنفيذ الحكم القضائي مؤكدت أن المحامين توجهوا للقاهرة لمعرفة نتائج التنسيق فوجدوا تعنتاً من الوزارة وهذا مانعتبره عدم تنفيذ للأحكام القضائية ونحمل الدكتور “حسام عيسى” وزير التعليم العالي مسئولية ذلك.

وأضافوا للأسف كل ماقاله المسئولون لنا اليوم أن نتيجة التنسيق عقب عيد الأضحى ونحن نتسائل ماسبب تأخيرها وللأسف لم نجد إلا سوء معاملة من المسئولين ونحن نغشي أن ينتهي الترم الأول دون التحاقنا بكليات مما يهدر عام دراسي كامل دون استفادة برغم من أنفقنا من أموال في سبيل الحصول على الثانوية السودانية.