أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مفتشو الأسلحة الكيميائية يزورون 3 مواقع فى سوريا

Google+ Print
مفتشو الأسلحة الكيميائية يزورون 3 مواقع فى سوريا مفتشو الأسلحة الكيميائية يزورون 3 مواقع فى سوريا

أكد متحدث باسم مفتشى الأسلحة الدوليين فى سوريا، أنهم زاروا ثلاثة مواقع حتى الآن فى أنحاء مختلفة من البلاد، وإنهم يعملون تحت جدول زمنى ضيق لتدمير المخزون والبرنامج السورى من الأسلحة الكيماوية.

وكلفت الأمم المتحدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتخليص سوريا من مخزونها بحلول منتصف عام 2014، وهو أضيق موعد نهائى تحصل عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأول مهمة تكلف بها المنظمة فى حرب أهلية.

ومن المقرر أن يزور المفتشون، وعددهم سبعة وعشرون مفتشا، أكثر من عشرين موقعا، حيث يضطرون فى بعض الأحيان إلى عبور أراض يسيطر عليها مقاتلو المعارضة للوصول إلى بعض المواقع.

وتأمل الأمم المتحدة فى تنظيم وقف لإطلاق النار بين المعارضة والقوات الحكومية لضمان المرور الآمن للمفتشين.

وفى لاهاى، قال المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مايكل لوهان اليوم الخميس إن السلسلة الأولى من المواقع على قائمة المفتشين "آمنة نسبيا" حيث تقع ضمن الأراضى التى تسيطر عليها القوات الحكومية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365