مفتشو الأسلحة الكيميائية يزورون 3 مواقع فى سوريا

أكد متحدث باسم مفتشى الأسلحة الدوليين فى سوريا، أنهم زاروا ثلاثة مواقع حتى الآن فى أنحاء مختلفة من البلاد، وإنهم يعملون تحت جدول زمنى ضيق لتدمير المخزون والبرنامج السورى من الأسلحة الكيماوية.

وكلفت الأمم المتحدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتخليص سوريا من مخزونها بحلول منتصف عام 2014، وهو أضيق موعد نهائى تحصل عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأول مهمة تكلف بها المنظمة فى حرب أهلية.

ومن المقرر أن يزور المفتشون، وعددهم سبعة وعشرون مفتشا، أكثر من عشرين موقعا، حيث يضطرون فى بعض الأحيان إلى عبور أراض يسيطر عليها مقاتلو المعارضة للوصول إلى بعض المواقع.

وتأمل الأمم المتحدة فى تنظيم وقف لإطلاق النار بين المعارضة والقوات الحكومية لضمان المرور الآمن للمفتشين.

وفى لاهاى، قال المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مايكل لوهان اليوم الخميس إن السلسلة الأولى من المواقع على قائمة المفتشين "آمنة نسبيا" حيث تقع ضمن الأراضى التى تسيطر عليها القوات الحكومية.

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