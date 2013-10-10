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إحسان أوغلو يدين اختطاف رئيس وزراء ليبيا

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إحسان أوغلو يدين اختطاف رئيس وزراء ليبيا إحسان أوغلو يدين اختطاف رئيس وزراء ليبيا

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، عن إدانته واستنكاره "الشديد" لاختطاف رئيس الوزراء الليبى على زيدان فجر اليوم الخميس.

وبحسب بيان صادر عن منظمة التعاون الإسلامى، اليوم، وصل مراسلة الأناضول نسخة منه، وصف إحسان أوغلو، الاختطاف بأنه "عمل إرهابى جبان، وسلوك عبثي"، داعيا إلى "الإفراج الفورى عنه (زيدان) بدون أية شروط، حيث يتنافى هذا التصرف مع مبادئ الدين الإسلامى الحنيف وجميع القوانين والأعراف الدولية".

وأعلن المتحدث باسم الليبية محمد يحيى كعبر منذ قليل "تحرير" زيدان، الذى احتجزه مسلحون ليبيون، لبضعة ساعات، قائلاً إنه "بصحة جيدة"، ونافيا أن يكون الإفراج عنه جاء بمبادرة من جانب خاطفيه، بحسب الوكالة الرسمية الليبية، وقالت مصادر حكومية إن عملية الإفراج تمت بوساطة من البرلمان المؤقت.

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مصر 365

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