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رئيس الشؤون الخارجية بـ"النواب الروسى": خطف زيدان فشلا للناتو

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رئيس الشؤون الخارجية بـ"النواب الروسى": خطف زيدان فشلا للناتو رئيس الشؤون الخارجية بـ"النواب الروسى": خطف زيدان فشلا للناتو

وصف اليكسى بوشكوف رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الروسى، اعتقال عناصر مسلحة لرئيس الوزراء الليبى على زيدان بأنه تعبيرا عن "ديمقراطية السلاح"، التى باتت تسود ليبيا.

وقال بوشكوف خلال تصريحات له اليوم: "إن خطف رئيس الوزراء الليبى دليلا على انتصار الديمقراطية المسلحة فى ليبيا"، وأضاف البرلمانى الروسى :" أن خطف رئيس الليبية يدل بوضوح على فشل حلف شمال الأطلسى فى ليبيا".

من ناحية أخرى أجرت القوات الروسية الاختبار النهائى لسفينة "جراد سفياجسك" الصاروخية الجديدة، والتى ستنضم إلى أسطول بحر قزوين قريبا ، وقامت السفينة الحربية الجديدة بإطلاق الصواريخ على هدف بحرى يبعد 50 كيلومترا، وقال مصدر إعلامى فى المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية "إن الصواريخ أصابت أهدافها".

ويذكر أن سفينة "جراد سفياجسك" مجهزة بمنظومة صواريخ من طراز "كاليبر-أن كا"، التى تتميز بدقة التصويب على أهداف بحرية وساحلية تبعد 300 كيلومتر، وبجانب سفينة "جراد سفياجسك"، سيستلم أسطول بحر قزوين الروسى زورق "جراتشونوك" الحربى متعدد المهام لدعم قدراته العسكرية.

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مصر 365

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