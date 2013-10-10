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الحكم على 18 شيعيا فى البحرين بالسجن 5 سنوات لمهاجمة مركز للشرطة

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الحكم على 18 شيعيا فى البحرين بالسجن 5 سنوات لمهاجمة مركز للشرطة الحكم على 18 شيعيا فى البحرين بالسجن 5 سنوات لمهاجمة مركز للشرطة

أعلن مصدر قضائى بحرينى أن المحكمة الجنائية البحرينية حكمت الخميس على 18 مواطنا شيعيا بالسجن من خمس إلى سبع سنوات بتهمة مهاجمة مركز للشرطة.

وقال المصدر إن المحكمة قضت بسجن 15 متهما لمدة سبع سنوات، كما قضت بسجن ثلاثة متهمين لمدة خمس سنوات لمهاجمتهم مركز شرطة النبيه صالح فى نوفمبر 2012.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة "الاعتداء على سلامة جسم رجال الشرطة" واشعال حريق فى الإطارات عمدا و"حيازة زجاجات المولوتوف"، كما اتهمتهم النيابة العامة بالاشتراك فى تظاهرة غير مرخصة "الغرض منها الإخلال بالأمن العام".

ويأتى ذلك وسط تسارع واضح فى وتيرة الأحكام التى تصدر بحق الناشطين الشيعة بتهمة العنف، إذ بلغ عدد المحكومين 122 أشخاص فى غضون أقل من أسبوعين.

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مصر 365