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بدء فعاليات الدورة 40 لمعرض بغداد الدولى بمشاركة عربية وأجنبية كبيرة

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بدء فعاليات الدورة 40 لمعرض بغداد الدولى بمشاركة عربية وأجنبية كبيرة بدء فعاليات الدورة 40 لمعرض بغداد الدولى بمشاركة عربية وأجنبية كبيرة

بدأت اليوم الخميس فى العاصمة العراقية بغداد فعاليات الدورة 40 لمعرض بغداد الدولى باحتفالية حضرها عدد من المسئولين العراقيين وسفراء الدول العربية والأجنبية وممثلى الشركات المشاركة فى المعرض.

وقال وزير التجارة العراقى خير الله بابكر فى تصريح على هامش افتتاح المعرض إن معرض بغداد الدولى يمثل ظاهرة اقتصادية وحضارية حصوصا فى هذه المرحلة كون العراق فى طور إعادة الإعمار والتأهيل على كافة الصعد الاقتصادية.

وأضاف بابكر إن إقامة المعارض المتخصصة فى بغداد والمحافظات العراقية الأخرى تلعب دورا مهما فى التعريف باحتياجات السوق العراقية كونها سوق واعدة وجاذبة لكثير من الاستثمارات.

وتابع أن مشاركة القطاع العام والخاص العراقى فى المعرض سيكون فرصة للاطلاع على آخر ما توصلت اليه دول العالم من تقنيات تكنولوجية حديثة من خلال عرضها فى المعرض، كما أنه فرصة أخرى لعقد صفقات بين القطاع الخاص العراقى وشركات عالمية ورجال أعمال من أجل إعادة الإعمار فى العراق.

يذكر أن الشركة العامة للمعارض العراقية كانت قد أعلنت عن مشاركة 700 شركة عربية وأجنبية من 36 دولة فى فعاليات الدورة 40 لمعرض بغداد الدولى.

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مصر 365