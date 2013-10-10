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باراجواي تختار سانتا كروز كسفير سياحي لها

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باراجواي تختار سانتا كروز كسفير سياحي لها باراجواي تختار سانتا كروز كسفير سياحي لها

(إفي) - قررت سلطات باراجواي اختيار روكي سانتا كروز مهاجم فريق مالاجا الإسباني، "سفيرا سياحيا" للبلاد كبادرة للاعتراف "بالإنجازات التي حققها اللاعب على الصعيدين المحلي والدولي طوال مسيرته الاحترافية".

وقامت وزيرة السياحة الباراجوائية ماسيلا باسيجالوب الليلة الماضية بتقليد اللاعب مكانة سفير للسياحة، علما بأن المهاجم البالغ 32 عاما أحرز 28 هدفا مع منتخب باراجواي.

وقالت الوزيرة إن سانتا كروز، الذي لعب في السابق لأندية بايرن ميونخ (ألمانيا) ومانشستر سيتي (إنجلترا) وريال بيتيس (إسبانيا)، إن المهاجم رياضي برز عبر مسيرته الكروية وسلوكه الرائع أينما حل مما جعله يكسبه حب الناس سواء داخل باراجواي أو خارجها، على حد تعبيرها.

ويرى مسئولو السياحة في باراجواي أن سانتا كروز من الممكن أن يساهم في زيادة اهتمام الكثيرين بزيارة البلاد للتعرف على هذا البلد اللاتيني وثقافته وواقعه وتاريخه.

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