ديلي ميل: توتنام يتحرك لضم صلاح

رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تحركات من جانب مسؤولي توتنام هوتسبير لضم محمد صلاح جناح منتخب مصر وبازل السويسري خلال يناير المقبل.

ووفقا لما نشرته الصحيفة، أتت تحركات مسؤولو الفريق اللندني تنفيذا لرغبة المدير الفني أندريا فيلاس بواس المدير الفني.

وتؤكد الصحيفة، أن ممثل من توتنام حرص على حضور مباراة بازل أمام تشيلسي لمراقبة صلاح، الذي حدد مسؤولي بطل سويسرا سعره بـ15 مليون إسترليني.

صلاح كان قد قاد فريقه للفوز على تشيلسي في الجولة الماضية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف.

ويسعى توتنام لضم اللاعب الذي ينافس مع فريقه في دوري الأبطال، لتعويض الفراغ الذي تركه الجناح الويلزي جاريث بيل الذي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.