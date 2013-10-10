ماركا: أنشيلوتي يعين رفيق ابنته العاطفي في ريال مدريد

(إفي) - ذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قام بتعيين رفيق ابنته العاطفي في النادي الملكي.

وأوضحت أن أنشيلوتي أصر على تعيين رفيق ابنته كاتيا، الذي يدعى مينو فولكو، كخبير تغذية للفريق الملكي يقوم حاليا بإرشاد اللاعبين حول المكملات الغذائية التي ينبغي عليهم تناولها.

وكشفت أن الريال تعاقد مع مينو أواخر أغسطس الماضي، مبينة أن انضمامه إلى النادي الملكي لم يكن سهلا فقد رفضت إدارة النادي التعاقد معه نظرا للاعتماد على أطباء الفريق في مجال تغذية اللاعبين.

ولكن في ظل إصرار أنشيلوتي قبل النادي التعاقد مع مينو بجانب خبير تغذية إيطالي آخر يدعى فرانشيسكو أبالدي وهو المسئول عن وصف البرنامج الغذائي للاعبين ويزور مدريد كل 20 يوما.

ومن المعروف أن أنشيلوتي تولى تدريب الريال في يونيو الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينو، ووصل معه فريقه الخاص المكون من ابنه دافيدي والمعد البدني جيوفاني موري.