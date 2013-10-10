محمد بن نايف يقف على استعدادات الجهات المشاركة في الحج

مكة المكرمة - جمعان الكناني، تركي السويهري تصوير- صالح باهبري

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا يوم أمس الأربعاء استعدادات الأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1434ه.

مدير الأمن العام: القيادة حريصة على سلامة وخدمة ضيوف الرحمن

وفور وصول سموه إلى معسكرات قوات الطوارئ الخاصة في موقف حجز السيارات على طريق مكة المكرمة الطائف السريع "الكر" شاهد عرضاً موجزاً عن أبرز ملامح خطة قيادة أمن الحج التي تم اتخاذها لتنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لموسم حج هذا العام.

واستمع سمو وزير الداخلية إلى شرح مفصل من مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني عن خطة أمن الحج وما اشتملت عليه من مضامين ومرتكزات تتوافق مع المكان والزمان في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ الدخول وطرق الحج وتركز على الاستفادة من الخبرات التراكمية ومرجعية الخطط السابقة والمستجدات الحالية من مشروعات حيوية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وما يتعلق باستعدادات رجال الأمن لتنفيذ التعليمات التي تنص على وجوب حصول حجاج الداخل على تصريح بالحج قبل التوجه إلى مكة المكرمة، وكذلك التنظيم الخاص لتفويج الحجاج لأداء طوافي الإفاضة والوداع وذلك في ضوء المشروع الجاري لتوسعة المطاف، بالإضافة إلى الخطط الأمنية والمرورية الأخرى والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية لحجاج بيت الله الحرام.

عقبها انتقل سمو وزير الداخلية والحضور إلى ميدان العرض العسكري لتفقد وحدات وآليات القطاعات الأمنية والحكومية المشاركة في تنفيذ خطط أعمال موسم حج هذا العام. وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم.

رجال الأمن يسعون جاهدين إلى تحقيق أعلى معدلات الراحة للحجاج

ثم ألقى مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني كلمة عبر فيها باسمه ونيابة عن كافة المشاركين في خطة أمن الحج والمساندين لهم من القطاعات العسكرية والمدنية عن شكره وتقديره لسموه على تشريفه ووقوفه الشخصي على الاستعدادات التي هيئت من الجميع لتحقيق الأمن والاستقرار لقوافل حجاج بيت الله الحرام، وأكد أن متابعة سموه لجميع الأعمال المسخرة لضيوف الرحمن دليل واضح على حرص واهتمام قيادة هذه البلاد المباركة - حفظها الله - على أمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن، مطمئنا سموه على حسن سير خطط الحج التي تركز بمجملها على تسهيل وتيسير أداء الحجاج لنسكهم في أجواء آمنة مفعمة بالروحانية مشددا على أن من أهم أهداف خطط الحج المحافظة على أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم وتهيئة كل الوسائل والسبل لخدمتهم في أماكن إقامتهم وأثناء تحركهم.

وقال الفريق أول القحطاني" إن جميع القائمين على خدمة وراحة ضيوف الرحمن من رجال الأمن يسعون جاهدين على تحقيق أعلى معدلات الراحة والاستقرار للحجاج بما ينسجم مع النهج القويم لهذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله -. وأشاد بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، لجميع شؤون الحج والحجاج، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خدمة وراحة وفود بيت الله العتيق.

إشادة بمتابعة واهتمام الأمير خالد الفيصل لجميع شؤون الحج والحجاج

بعد ذلك تقدم قائد العرض العسكري لاستئذان سموه في بدء العرض العسكري للوحدات الأمينة المشاركة في موسم حج هذا العام المتمثلة في قوات أمن الحج وقوات الطوارئ الخاصة والأمن العام والدفاع المدني والجوازات والمجاهدين والشرطة والمرور والدوريات الأمنية وأمن الطرق إلى جانب الخدمات الطبية وخدمات وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وكلية الملك فهد الأمنية والقوات الخاصة بالحج والعمرة وغيرها من الآليات والقوات المعنية بشؤون الحج والحجاج.