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الأمير متعب بن عبدالله يزور معرض الشراكة في عمليات الحج بالمدينة المنورة

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الأمير متعب بن عبدالله يزور معرض الشراكة في عمليات الحج بالمدينة المنورة الأمير متعب بن عبدالله يزور معرض الشراكة في عمليات الحج بالمدينة المنورة

المدينة المنورة - واس

    قام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني مساء أمس بزيارة لمعرض الشراكة في عمليات الحج "بنيان 6 " ،المقام بجوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. ورافق سمو وزير الحرس الوطني في الجولة صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة. وقد اطلع سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز خلال الجولة على أقسام المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة وأهلية وخيرية وتطوعية ومن بينها الحرس الوطني بمنطقة المدينة المنورة، حيث تعرض تلك الجهات خدماتها المقدمة للحجاج والزائرين للمسجد النبوي الشريف.


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