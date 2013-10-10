أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مشروع «الإفادة من الهدي» يحدد سعر الأضحية ب 490 ريالاً هذا العام

Google+ Print

    حدد مشروع المملكة العربية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي سعر الأضحية لموسم حج هذا العام ب 490 ريالاً للرأس من الأغنام (131 دولارا أميركيا أو 100 يورو). وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي خلال لقائه إعلاميين مكلفين بتغطية أعمال حج هذا العام، حرص المشروع على تخفيف الأعباء على حجاج بيت الله الحرام قدر الإمكان، مبيناً أن المشروع يدير ثماني مجازر نموذجية في المشاعر المقدسة بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى أكثر من مليون رأس من الأغنام والجمال والأبقار خلال موسم الحج. وتطرق إلى أهداف المشروع التي تتمثل في التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية، مبيناً أن البنك يتولى أداء نسك الأضحية والصدقة إنابة لمن يرغب من الحجاج وعموم المسلمين في توزيع اللحوم على مستحقيها.

وأشار إلى أن المشروع تطور عاماً بعد عام، واتسع نطاق توزيع لحوم الهدي والأضاحي على مستحقيها من الفقراء والمحتاجين واللاجئين لتشمل 27 دولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً