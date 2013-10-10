مشروع «الإفادة من الهدي» يحدد سعر الأضحية ب 490 ريالاً هذا العام

حدد مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي سعر الأضحية لموسم حج هذا العام ب 490 ريالاً للرأس من الأغنام (131 دولارا أميركيا أو 100 يورو). وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي خلال لقائه إعلاميين مكلفين بتغطية أعمال حج هذا العام، حرص المشروع على تخفيف الأعباء على حجاج بيت الله الحرام قدر الإمكان، مبيناً أن المشروع يدير ثماني مجازر نموذجية في المشاعر المقدسة بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى أكثر من مليون رأس من الأغنام والجمال والأبقار خلال موسم الحج. وتطرق إلى أهداف المشروع التي تتمثل في التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية، مبيناً أن البنك يتولى أداء نسك الأضحية والصدقة إنابة لمن يرغب من الحجاج وعموم المسلمين في توزيع اللحوم على مستحقيها.

وأشار إلى أن المشروع تطور عاماً بعد عام، واتسع نطاق توزيع لحوم الهدي والأضاحي على مستحقيها من الفقراء والمحتاجين واللاجئين لتشمل 27 دولة.