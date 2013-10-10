أمير تبوك يرصد ردة فعل الحجاج الواصلين.. ويطمئن القيادة: انطباعاتهم تبعثُ الفخر

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة أمس على منفذ حالة عمار، حيث تفقد المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها والمشروعات التنظيمية المستقبلية في مجال الساحات الجمركية والإسكان والمنفذ الجديد بحالة عمار بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون ريال.

توجيهات خادم الحرمين وولي عهده حازمة في ما يتعلق بأعمال الحج.. ولا عُذر في التقصير

والتقى أمير تبوك العاملين في مدينة الحجاج وأهالي المركز، واستعرض أعمال القطاعات الحكومية الخدمية في مدينة الحجاج، والخدمات والتسهيلات التي تعمل على تقديمها لحجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ.

وتفقد الأمير فهد بن سلطان، قوة الحج المشاركة، ثم شاهد الآليات والمعدات الحديثة لدوريات حرس الحدود البرية والبحرية والمراكز التابعة، قبل أن ينتقل إلى ضيافة حرس الحدود، حيث استمع لشرح عن مهمات القطاع بالمنطقة، وما يقدمه من خدمات للحجاج.

وأكد أمير المنطقة، ما شهده حرس الحدود من تطور كبير، وما وجده من دعم من الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- وما يلقاه الآن من دعم ومتابعة من وزير الداخلية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يتولاه الحرس على منافذ المملكة وحدودها البرية والبحرية.

بعد ذلك، زار أمير تبوك صالة الجوازات التي تستقبل الحجاج القادمين عبر المنفذ لإنهاء إجراءات دخولهم، والتقى عددا من الحجاج الموجودين في الصالة، فأكد لهم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات المتطورة في كل موسم لتسهيل أدائهم فريضة الحج منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بكل يسر وسهولة سالمين غانمين.

وتابع الأمير فهد بن سلطان لقاءاته مع القطاعات الحكومية التي تقدم خدماتها للحجاج القادمين عبر المنفذ في مجال الشؤون الإسلامية والجوازات والكشافة، وتقديم المرطبات والمياه للحجاج، وتفقد ساحات الجمارك واستمع إلى شرح عن الخدمات التي تقدم للحجاج.

وقال: "يسعدني في صباح هذا اليوم المبارك التواجد في مدينة الحجاج، وأسعد بلقاء كل العاملين من مدنيين وعسكريين وعلى رأسهم نائب المشرف العام وكيل الإمارة، وأشعر أنا وزملائي مديرو الإدارات الحكومية بالفخر والاعتزاز منذ بداية العمل في هذه المدينة منتصف شهر الماضي، وإن شاء الله سيستمر العمل لاستقبال ضيوف الرحمن".

وأضاف: "سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده يؤكدان بصورة قوية على أن تكون كل الخدمات المقدمة للحج وجميع ما يتعلق بأعمال الحج لابد أن تكون في أعلى مستوى ولا عذر لأحد في التقصير"، مستطرداً: "أود أن أطمئن خادم الحرمين وسمو ولي العهد بأن من التقيت بهم اليوم من الحجاج تحدثوا هذا الصباح بما يُشعر كل مواطن سعودي بالفخر والاعتزاز، لما وجدوه من حفاوة منذ دخولهم إلى المملكة، ونأمل أن يستكملوا رحلتهم ويعودوا سالمين غانمين بعد أداء مشاعر الحج".

واختتم: "خدمة ضيوف الرحمن شرف ومسؤولية، وأكرر شكري لكل العاملين في هذا المنفذ من مدنيين وعسكريين، والمواطنين الذين يدعمون ويسهلون هذه الجهود، وهذا ليس بغريب على شعب المملكة ونأمل أن تتكامل كل الجهود بإنجاح موسم الحج".