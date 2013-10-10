«إنسان» تطلق مشروع الأضحية .. توزيع اللحوم على أسر الجمعية

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) اتفاقية تعاون مع شركة لبون وذلك لتأمين احتياجات الجمعية من الأضاحي (نعيمي بلدي) بمبلغ (1500) ريال للذبيحة، وستوزع على أسر الجمعية عبر منافذ بيع الشركة خلال يومي عيد الأضحى المبارك، وقد شكلت الجمعية لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، وتتولى هذه اللجنة معاينة الأضاحي قبل ذبحها، ودعت الجمعية المحسنين للتبرع بأضحياتهم للأيتام من خلال توكيل الجمعية بشرائها، وتوزيعها على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية خلال يوم عيد الأضحى، بطريقة مناسبة تحفظ لهم كرامتهم عند استلامها من أحد فروع الشركة المتعهدة.

يشار إلى أن الجمعية تنفذ برنامج الأضاحي سنويا، بطريقة حديثة في التوزيع حفاظا على مشاعر الأسر، وتفاديا لمشكلات الازدحام والاصطفاف أمام مقار الجمعية للحصول على الأضحية. ويمكن للراغبين في توزيع أضاحيهم أن يمنحوا الجمعية توكيلهم بالمبلغ المخصص لقيمة الأضحية وتتولى الجمعية شراءها من الشركة وتوزيعها بالطريقة المتبعة عبر فروع شركة لبون، وأتاحت الجمعية هذا العام إمكانية حصول المضحي على جزء من أضحيته إذا رغب من خلال إعطائه كوبونا خاصا يستطيع من خلاله الحصول على جزء من الأضحية من أحد فروع الشركة وذلك تطبيقاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأكدت الجمعية على دعوتها للمحسنين والميسورين للإسهام في دعم هذا المشروع الخيري لإدخال الفرح والسرور لأسر الأيتام ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة. وأبانت الجمعية أنه بإمكان من يرغب المشاركة في هذا المشروع زيارة أي من فروع الجمعية المنتشرة في منطقة الرياض وعددها (12) فرعاً أو إيداع المبلغ في حساب الجمعية مع أهمية إرسال رسالة على الفاكس رقم (4920184 01) أو مراسلة المسئولين بالجمعية عبر الإيميل (sak@ensan.org.sa) وذلك لتأكيد استلام مبلغ الأضحية.