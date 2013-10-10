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الهيئة تبدأ بتوزيع 80 ألف مظلة شمسية على الحجاج

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الهيئة تبدأ بتوزيع 80 ألف مظلة شمسية على الحجاج الهيئة تبدأ بتوزيع 80 ألف مظلة شمسية على الحجاج

    بدأت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في فرعي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة كعادتها السنوية بتوزيع مظلات شمسية ومواد توجيهية على ضيوف الرحمن القادمين للحج، وقد شمل التوزيع بمكة المكرمة ساحات المسجد الحرام والمركز التوجيهي التابع للهيئة بجوار مكتبة الحرم، وبالمدينة المنورة شمل التوزيع المراكز التوجيهية الميدانية المشاركة كمقبرة شهداء أحد والخندق والبقيع؛ كنوع من الجانب الإنساني من الرئاسة خصوصاً مع حرارة الشمس العالية.

كما قام الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أثناء زيارته التفقدية للمراكز التوجيهية الميدانية المشاركة بالمدينة المنورة بتوزيع بعض المظلات والمواد التوجيهية على زوار المراكز.

وقد حظي توزيع هذه المظلات بإقبال كبير من الحجاج الذين حرصوا على اقتنائها إلى جانب المواد التوجيهية التي توزعها الرئاسة.

وتأتي هذه الأعمال تجسيداً لمعاني الرسالة السامية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحرص ولاة الأمر على خدمة الحجاج لتسهيل أداء ركنهم الخامس على أكمل وجه وأفضل صورة بمتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وقد وزعت الرئاسة في المرحلة الأولى 10 آلاف مظلة شميسة من أصل 80 ألف مظلة سيتم توزيعها في مراكزها التوجيهية المتعددة في حج هذا العام، ومن أبرزها مركز جبل عرفة التوجيهي، ومركز مكتبة مكة التوجيهي.

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