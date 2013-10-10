صحف سعودية: مصر ستظل قوية راسخة بهيبة جيشها وتماسك شعبها

ذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن مصر ستظل قوية راسخة بهيبة جيشها، وباستقرارها واستتباب أمنها، وتماسك شعبها، والتفافه حول قيادتها وجيشها، وأيضًا بدعم الأشقاء لها - وفى مقدمتهم المملكة العربية السعودية - وهو ما عبّر عنه ولى العهد وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز بعد وداعه للرئيس منصور بعد زياررته للمملكة صباح أمس الأول، بتأكيده على أن مصر فى "أيدٍ أمينة، وأن المصريين عوّدونا على تجاوز أزماتهم ، وأن قوة مصر قوة للعالم العربى".

واعتبرت الصحيفة أن زيارة منصور للمملكة كانت بمثابة رسالة شكر وامتنان من مصر وشعبها للدعم السعودى المادى والسياسى والمعنوى الذى سارعت المملكة بتقديمه للجيش المصرى، فور قيامه بتصحيح المسار الوطنى للبلاد.

من جانبها، أشارت صحيفة "عكاظ" إلى الظرف التاريخى الذى تمر به مصر فى هذه الفترة، حيث تؤسس فيه لمرحلة جديدة فى مسيرتها الريادية ولهذا بادر العارفون بقدرها وأهميتها إلى الوقوف بجانبها، وكانت المملكة قيادة وشعبا فى مقدمة الذين بادروا إلى مناصرة الخطوات التى اتخذها الجيش المصرى لتحقيق إرادة شعبه فى الثلاثين من يونيو الماضى.

ورأت الصحيفة أنه على العرب، بلا استثناء، أن يدركوا أهمية مساندة هذه الخطوات لتمضى مصر على الطريق الذى اختارته بعيدا عن أى ضغوط اقتصادية قد تمارس ضد إرادتها.

واعتبرت "عكاظ" أن الوقوف مع مصر لتبقى قوية حرة الإرادة، مطلب يحقق مصالح الجميع والتهاون فيه أو التراخى عنه يعد تفريطا فى مصالح وطنية عليا.