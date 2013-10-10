هدوء نسبى بجامعة القاهرة فى آخر يوم دراسة قبل العيد

شهدت جامعة القاهرة، اليوم الخميس، فى آخر أيام الدراسة قبل عيد الأضحى، هدوءا نسبيا عن الأيام السابقة التى وقعت بها العديد من الأحداث والاشتباكات بين طلاب الإخوان والمستقلين، بسبب هتافات الإخوان المناهضة للجيش.

وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة قررت أن تكون إجازة عيد الأضحى أسبوعاً كاملا يبدأ من يوم الأحد القادم 13 من أكتوبر، مشيراً إلى أن عودة الدراسة ستكون يوم 19 من أكتوبر الجارى.

وقال أحد الطلاب بالجامعة إن هذه الإجازة تمثل هدوءا لكل الأحداث التى شهدتها الجامعة فى الفترة الماضية، وعلى إدارة الجامعة الاستعداد الكامل لبدء الدراسة فعليا بعد العيد، وسط الكثير من دعوات التحذير لطلاب الإخوان المسلمين الذين أعلنوا عن عدم توقف مظاهراتهم لحين تنفيذ المطالب.