رئيس وزراء ليبيا: إن كانت عملية اختطافي لهدف تقديم استقالتي فلن أستقيل

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

علي زيدان والببلاوي

قال رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان إنه إذا كانت عملية اختطافه تهدف إلى تقديم استقالته فإنه لن يستقيل.

وأضاف زيدان، في تغريدة على تويتر، "نسير بخطي بطيئة ولكن في الاتجاه الصحيح".

كانت الحكومة الليبية قد أعلنت أن زيدان خطف فجر الخميس على يد مجموعة مسلحة واقتيد نحو جهة مجهولة. وأكدت أنها لن تخضع "للابتزاز" إثر خطف رئيسها.

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