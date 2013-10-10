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نائب الرئيس السوداني يتسلم مقترحا من المبادرة الشاملة للإصلاح في بلاده

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نائب الرئيس السوداني يتسلم مقترحا من المبادرة الشاملة للإصلاح في بلاده نائب الرئيس السوداني يتسلم مقترحا من المبادرة الشاملة للإصلاح في بلاده

كتب : أ ش أ منذ 45 دقيقة

تسلم نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف، مقترحا من مجموعة إصلاحية جديدة برزت على المشهد السياسي، وأطلقت على نفسها "لجنة المبادرة الشاملة للإصلاح بالسودان" صاغت عدة حلول ومقترحات للأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة التي تشهدها السودان.

وقالت صحيفة "آخر لحظة" الصادرة بالخرطوم اليوم، إن على رأس لجنة المبادرة الإصلاحية عدد من الشيوخ والرموز التي تمثل مختلف التيارات الإسلامية السودانية، مشيرة إلى نجاح "لجنة المبادرة الشاملة للإصلاح بالسودان" في جمع مئات التوقيعات، التي أقر أصحابها بضرورة اعتماد سبعة محاور أساسية للإصلاح تشمل مختلف مناحي الحياة ومجالات العمل التنموي بالسودان.

وذكر مصدر بالمبادرة -للصحيفة السودانية- أنه سيتم طرح تلك المبادرة الإصلاحية الجديدة على قيادات ورموز الدولة خلال الأيام المقبلة.

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