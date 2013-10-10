اجتماع عسكري إيطالي طارئ لمتابعة تطورات الأوضاع الليبية

كتب : أ ش أ منذ 40 دقيقة

عقد وزير الدفاع الإيطالي ماريو ماورو، اجتماعًا طارئًا بمقر هيئة الأركان العسكرية بروما، مع قيادات القوات المسلحة لمتابعة تطورات الوضع في ليبيا، وبالاتصال مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قد وافقت، أمس، على نشر وحدة أمريكية خاصة مؤلفة من قوات برية وبحرية وجوية في قاعدة سيجونيلا بجزيرة صقلية، ستكون الوحدة المؤلفة من 200 عسكري جاهزة لتدخل عند الضرورة ويُفترض بقاؤها في القاعدة حتى 6 ديسمبر.

وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أن هذا القرار جاء عقب إلقاء القبض في طرابلس الليبية السبت الماضي على أحد قادة القاعدة، أبو أنس الليبي، على يد القوات الخاصة الأمريكية، وأضافت الوزارة أن هذا الحدث "خلق حالة حذر جديدة بالنسبة للأمن الدولي".

وكانت الولايات المتحدة طلبت، ردًا على تهديدات جديدة، نشر قواتها في قاعدة سيجونيلا بشكل مؤقت للتدخل في حال الحاجة إلى ضمان أمن مواطنيها، وحصل هذا الطلب على موافقة إيطاليا انطلاقًا من الاتفاقات المبرمة بين البلدين، تتألف القوات الأمريكية من 4 طائرات MV 22 Osprey وطائرتين KC-130 من نوع Air Refueller، وذلك لسد احتياجات محتملة لقوات الإجلاء غير المقاتلة أو قوات حماية المهمات أو وحدة مواجهة اختطاف رهائن.