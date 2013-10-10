ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" في السعودية إلى 51 شخصا

كتب : أ ف ب منذ 26 دقيقة

أعلنت السلطات الصحية في السعودية اليوم وفاة شخصين بفيروس كورونا، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ما يرفع العدد الكلي إلى 51 شخصا، كما تم تسجيل إصابات جديدة، ليبلغ عدد المصابين 119 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني أن المتوفيين هما مواطن (78 عاما) يعاني من عدة أمراض مزمنة، وآخر (55 عاما) يعاني من أمراض مزمنة أيضا.

وحدد الموقع مكان الوفيات في الرياض.

ووفقا لأرقام الوزارة، ارتفع عدد الحالات المصابة إلى 119، توفي 51 منهم منذ اكتشاف فيروس كورونا في المملكة في سبتمبر 2012.

وكانت آخر حصيلة وفقا لمنظمة الصحة العالمية بلغت 58 شخصا متوفيا في العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا، الذي يؤدي إلى مشاكل تنفسية وقصور كلوي سريع.