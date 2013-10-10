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بالفيديو..وزير السياحة يشاهد تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل 22 أكتوبر الجارى

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أعلن مصطفى يسرى محافظ أسوان، عن زيارة وزير السياحة هشام زعزوع وبرفقته وفد ألمانى مكون من 45 سائحا، لزيارة مدينة أبو سمبل بأسوان، يوم 22 أكتوبر الجارى، لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ احتفالية مهرجان "أسوان آمنة" والمقامة بمعبد فيلة، صباح اليوم، الخميس، بمشاركة غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، وممثلين عن العاملين فى المطار، تحت إشراف العاملين ومندوبين شركات السياحة بأسوان.

وأوضح المحافظ، أن احتفالية هذا العام تتميز بدعوة وكالات أنباء ووسائل إعلام عالمية لإذاعة الحدث بث مباشر، لإرسال رسالة لدول العالم بأهمية هذا الحدث التاريخى السياحى، وذلك بالتنسيق مع سفير بألمانيا "محمد حجازى"، للتسويق عالمياً للحدث على أرض الواقع.

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