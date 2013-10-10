وزير التموين: صرف السلع المدعمة من السوبر ماركت بالعجوزة والمعادى

أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين، أن المنظومة الجديدة لتوزيع السلع التموينية من خلال السوبر ماركت، تتضمن أن المواطن صاحب البطاقة التموينية له الحق أن يأخذ حصته الشهرية من زيت وسكر وأرز من البقال التموينى، أو يأخذ قيمة الدعم المقدم له شهريا سلعًا غذائية من السوبر ماركت، لافتًا إلى أن هذا النظام اختيارى كل شهر.

وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، لبحث الخطوات التنفيذية لبدء منظومة توزيع السلع التموينية من خلال سلاسل ومحلات السوبر ماركت أو البقالين التموينيين، أنه يتم حاليا حساب قيمة السلع التموينية بالسعر الحر، لتحديد قيمة الدعم المقدم لكل مواطن شهريا على البطاقة التموينية، كما يتم تحديد عدد محلات وسلاسل السوبر ماركت التى سوف تشترك فى منظومة توزيع السلع التموينية على مستوى الجمهورية، وأنه سيتم بدء تجربة هذه المنظومة فى منطقتى العجوزة والمعادى بالقاهرة وحى جليم بالإسكندرية خلال شهرين، كمرحلة أولى، لتقيمها، ثم يتم تعميمها على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أنه بعد نجاح تجربة توزيع الخبز المدعم ببطاقة الأسرة فى محافظة بورسعيد، فإنه جار حاليا اختيار إحدى محافظات الوجه القبلى لتطبيق توزيع الخبز المدعم ببطاقة الأسرة، وذلك للقضاء على تهريب الدقيق المدعم وتوصيل الدعم لمستحقيه بهدف الحفاظ على أموال الدولة وتوفير الخبز للمواطنين.

من جانبه أشار المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، إلى أن الوزارة تقوم حاليا باستكمال إنشاء بطاقات الأسرة الذكية لتوزيع السلع التموينية والخبز، كما تقوم بعمل كروت لتوزيع المواد البترولية وتحديث وميكنة العمل الإدارى بوزارات التموين والصحة والداخلية والعدل والتنمية المحلية، لتسهيل العمل وتخفيف الإجراءات على المواطنين.