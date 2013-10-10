أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ورشة بـ"الألمانية للتبادل العلمى" لبحث مسئولية إدارة الجودة بالجامعة

Google+ Print
ورشة بـ"الألمانية للتبادل العلمى" لبحث مسئولية إدارة الجودة بالجامعة ورشة بـ"الألمانية للتبادل العلمى" لبحث مسئولية إدارة الجودة بالجامعة

شارك أ.د أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، فى ورشة العمل التى نظمتها الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD بمعهد جوته صباح اليوم الخميس، وتستمر أعمالها لمدة يومين، وعقدت تحت عنوان "إدارة الجامعة فى إطار عالمى"، وحاضـر فيهـا أ.د لوثـر زشلين وأ.د كريستيان بود خبراء الإدارة فى ألمانيا لمناقشة دور مسئولى الإدارة فى الجامعة فى إدارة الجودة كعملية مستمرة ومتطورة، ومدى احتياجها إلى إجراء تعديلات والاتجاهات العالمية فى التعليم العالى، وسياسة التعليم العالى عامة، وفى خاصة، بعد الثورتين الآخيرتين فى 25 يناير و30 يونيه، والتحديات التى تواجهها الجامعة فى هذه المرحلة.

وقام المشاركون بعقد جلسات مصغرة لمناقشة احتياجاتهم وطموحاتهم لابتكار وسائل تتيح التعاون المستقبلى فى العملية الإدارية، ليصبحوا فى النهاية قادرين على تحديد المعوقات والتحديات التى تواجه العملية الإدارية والتعليمية فى الجامعة، وسبل تحديث الأسس النظرية فى القيادة والإدارة بصفة عامة، والتعليم العالى بصفة خاصة، وتحليل الأولويات ونقاط القوة والضعف والخيارات المستقبلية والقواعد واللوائح المنظمة فى الجامعات الحكومية ومشكلات التمويل والدراسة والأبحاث والخدمات التى تقدمها الجامعة، وكيفية تطوير الموارد البشرية وهيئة التدريس والجامعة للوصول إلى العالمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي