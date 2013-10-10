ورشة بـ"الألمانية للتبادل العلمى" لبحث مسئولية إدارة الجودة بالجامعة

شارك أ.د أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، فى ورشة العمل التى نظمتها الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD بمعهد جوته صباح اليوم الخميس، وتستمر أعمالها لمدة يومين، وعقدت تحت عنوان "إدارة الجامعة فى إطار عالمى"، وحاضـر فيهـا أ.د لوثـر زشلين وأ.د كريستيان بود خبراء الإدارة فى ألمانيا لمناقشة دور مسئولى الإدارة فى الجامعة فى إدارة الجودة كعملية مستمرة ومتطورة، ومدى احتياجها إلى إجراء تعديلات والاتجاهات العالمية فى التعليم العالى، وسياسة التعليم العالى عامة، وفى مصر خاصة، بعد الثورتين الآخيرتين فى 25 يناير و30 يونيه، والتحديات التى تواجهها الجامعة فى هذه المرحلة.

وقام المشاركون بعقد جلسات مصغرة لمناقشة احتياجاتهم وطموحاتهم لابتكار وسائل تتيح التعاون المستقبلى فى العملية الإدارية، ليصبحوا فى النهاية قادرين على تحديد المعوقات والتحديات التى تواجه العملية الإدارية والتعليمية فى الجامعة، وسبل تحديث الأسس النظرية فى القيادة والإدارة بصفة عامة، والتعليم العالى بصفة خاصة، وتحليل الأولويات ونقاط القوة والضعف والخيارات المستقبلية والقواعد واللوائح المنظمة فى الجامعات الحكومية ومشكلات التمويل والدراسة والأبحاث والخدمات التى تقدمها الجامعة، وكيفية تطوير الموارد البشرية وهيئة التدريس والجامعة للوصول إلى العالمية.