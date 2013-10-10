جهادى سابق: خطف أمريكا لـ"أبو أنس الليبى" ليست الأولى على أراض عربية

قال نبيل نعيم، القيادى الجهادى السابق، إن عملية خطف أمريكا لـ"أبو أنس الليبى" ليست جديدة على الساحة العربية، حيث اختطفت القوات الخاصة الأمريكية شخصًا يتبع "حزب الله" اللبنانى فى وقت سابق على كان على متن سفينة عائدة من اليونان إلى بيروت، وكان هذا الشخص متهما وقتها بالاشتراك فى تفجيرات لحقت بقوات المارينز الأمريكية فى بيروت، وإلى وقتنا هذا لا أحد يعرف مصير هذا الرجل.

وأضاف نعيم فى تصريح لـ"اليوم السابع": "بالفعل أبو أنس الليبى متهم فى تفجيرات السفارة الأمريكية فى كينيا وتنزنيا عام 1998، حيث إن أمريكا تبحث عنه منذ ذلك الوقت، واعتقلت أشخاصا كثيرين كان كنيتهم "أبو أنس"، وكانت تطلق سراحهم، عندما تتأكد أن لا صلة لهم بهذا الأمر".

وأوضح أن الولايات المتحدة وضعت قانونًا عام 1992 يقضى بأحقية اختطاف أى مواطن يشارك فى عمليات إرهابية ضد قوات الأمن الأمريكية، لافتا إلى أن هذا القانون اعترضت عليه معظم دول العالم، لأنه بمثابة "قرصنة" من الولايات المتحدة على سيادة أية دولة، ورغم تلك الاعتراضات، إلا أن الولايات المتحدة أقدمت على تنفيذ هذا الأمر أكثر من مرة.

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