توفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بالجيزة بسعر 40 جنيها للكيلو

استعدت مديرية التموين بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتوفير السلع الهامة من لحوم ودقيق وأنابيب بوتاجاز ومواد غذائية متنوعة لتغطية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، وذلك من خلال التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وكافة الجهات المختصة كالصحة والطب البيطرى ومديرية الزراعة وجهاز حماية المستهلك.

وقامت المديرية بوضع خطة تتضمن توفير السلع ومنافذ التوزيع وحملات الرقابة خلال فترة العيد بجميع الأحياء والمدن والمراكز بالجيزة.

وأعلنت مديرية التموين عن توافر اللحوم بكافة أنواعها من رؤؤس البقر والضانى والجاموسى الحية، وكذلك مذبوحات المجازر الحكومية بالشوادر والمجمعات الاستهلاكية، حيث من المقرر بيع كيلو لحم العجول الحى من 40 – 45 جنيها ومن 45 – 50 جنيها لكيلو الضأن الحى، وذلك بعد توفير ما يقرب من 6 آلاف رأس بقرى، و9500 آلاف رأس ضانى، وحوالى 1500 رأس بتلو و3700 رأس جملى حية ومذبوحة.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التموين وشركة بتروجاس وشركة بوتاجاسكو، وذلك لتوفير ما يقرب من مليون و675 ألف أسطوانة بوتاجاز منزلى، بالإضافة إلى توفير 160 ألفا و733 أسطوانة بوتاجاز تجارى خلال شهر أكتوبر لتغطية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

كما قامت المديرية بالتعاون مع شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة لتوفير أرصدة الدقيق التى تغطى استهلاك المواطنين خلال فترة الأعياد، ولذلك تم توفير 43 ألف طن دقيق بلدى لتشغيل 1325 مخبزا بلديا، وفى مجال توفير الدواجن والبيض والأسماك والخضر والفاكهة الطازجة تم التنسيق مع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لزيادة المعروض من هذه السلع وتشديد الرقابة على المعروض بالأسواق والمنافذ، بالإضافة إلى طرح كميات إضافية من زيت الطعام والمسلى الطبيعى والصناعى والسكر والأرز وتوافرها بمنافذ وزارة الزراعة ومجمعات شركة الأهرام والمحلات والأسواق العامة.