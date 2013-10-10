أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بالجيزة بسعر 40 جنيها للكيلو

Google+ Print
توفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بالجيزة بسعر 40 جنيها للكيلو توفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بالجيزة بسعر 40 جنيها للكيلو

استعدت مديرية بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتوفير السلع الهامة من لحوم ودقيق وأنابيب بوتاجاز ومواد غذائية متنوعة لتغطية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، وذلك من خلال التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وكافة الجهات المختصة كالصحة والطب البيطرى ومديرية الزراعة وجهاز حماية المستهلك.

وقامت المديرية بوضع خطة تتضمن توفير السلع ومنافذ التوزيع وحملات الرقابة خلال فترة العيد بجميع الأحياء والمدن والمراكز بالجيزة.

وأعلنت مديرية التموين عن توافر اللحوم بكافة أنواعها من رؤؤس البقر والضانى والجاموسى الحية، وكذلك مذبوحات المجازر الحكومية بالشوادر والمجمعات الاستهلاكية، حيث من المقرر بيع كيلو لحم العجول الحى من 40 – 45 جنيها ومن 45 – 50 جنيها لكيلو الضأن الحى، وذلك بعد توفير ما يقرب من 6 آلاف رأس بقرى، و9500 آلاف رأس ضانى، وحوالى 1500 رأس بتلو و3700 رأس جملى حية ومذبوحة.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التموين وشركة بتروجاس وشركة بوتاجاسكو، وذلك لتوفير ما يقرب من مليون و675 ألف أسطوانة بوتاجاز منزلى، بالإضافة إلى توفير 160 ألفا و733 أسطوانة بوتاجاز تجارى خلال شهر أكتوبر لتغطية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

كما قامت المديرية بالتعاون مع شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة لتوفير أرصدة الدقيق التى تغطى استهلاك المواطنين خلال فترة الأعياد، ولذلك تم توفير 43 ألف طن دقيق بلدى لتشغيل 1325 مخبزا بلديا، وفى مجال توفير الدواجن والبيض والأسماك والخضر والفاكهة الطازجة تم التنسيق مع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لزيادة المعروض من هذه السلع وتشديد الرقابة على المعروض بالأسواق والمنافذ، بالإضافة إلى طرح كميات إضافية من زيت الطعام والمسلى الطبيعى والصناعى والسكر والأرز وتوافرها بمنافذ وزارة الزراعة ومجمعات شركة الأهرام والمحلات والأسواق العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو