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المراكز الطبية المتخصصة: تحقيق فورى مع طبيب رفض علاج مصاب

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المراكز الطبية المتخصصة: تحقيق فورى مع طبيب رفض علاج مصاب المراكز الطبية المتخصصة: تحقيق فورى مع طبيب رفض علاج مصاب

أمر الدكتور محمد سلطان، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابع لها مستشفى شرم الشيخ الدولى، بفتح تحقيق فورى مع طبيب الرمد المعالج للرائد إسلام المصاب بحادث شرم الشيخ، جاء ذلك إثر مداخلة تليفونية من والدة الضابط المصاب بأحد البرامج التليفزيونية، والتى ادعت فيها رفض دكتور الرمد بالمستشفى إسعاف نجلها المصاب وتركه ينزف بعد إصابة عينه بشظية، وقال له ” ثأر رابعة خلص ولا لسه.. أنتوا بتموتوا الناس فى رابعة”، وهو ما أكده زميل ابنها.

وقال سلطان، فى تصريحات صحفية، إنه أمر بفتح تحقيق عاجل وفورى مع الطبيب المعالج للتأكد من صحة الواقعة من عدمها، وفى حالة ثبوت الواقعة سيتم تحويلها للنيابة للتحقيق بها وإخطار نقابة الأطباء لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع الطبيب.

وصرح سلطان بأنه تم التنبيه على جميع المستشفيات التابعة للمراكز الطبية المتخصصة بضرورة معالجة أى مريض دون النظر لانتماءاته السياسية أو الدينية، مؤكداً أن مهنة الطب هى مهنة إنسانية شريفة بعيدة كل البعد عن الانتماءات السياسية.

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مصر 365