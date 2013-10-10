الطوارئ تهدد أفلام العيد.. وثلاثة فقط تخوض المغامرة

كتب : محمد عبد الجليل الخميس 10-10-2013 09:26

الأرقام وحدها لا تكفى لتحديد ملامح موسم عيد الأضحى السينمائى، فهى فالموسم الذى سيبدأ بعد أسبوع سيشهد عرض ثلاثة أفلام جديدة من أصل عشرة تم الانتهاء من تصويرها، بجانب استمرار فيلمين من موسم عيد الفطر، ولكن هذه الأرقام لا تضع فى الاعتبار تطورات الأوضاع السياسية واستمرار الاحتجاجات وحالة التوتر فى الشارع المصرى، وخاصة بعد مدّ فترة الطوارئ لمدة شهرين، إلى جانب قرارات بعض المنتجين بالتأجيل فى اللحظات الأخيرة مثلما حدث مع فيلمَى «الفيل الأزرق» و«8%». بخلطة السبكى، يأتى فيلم «عش البلبل» الذى انتهى مخرجه حسام الجوهرى من تصويره منذ أيام، أما فيلم «هاتولى راجل» فقد استقرت الشركة المنتجة له على طرحه فى عيد الأضحى بعد سلسلة من التأجيلات، وهو بطولة إيمى سمير غانم ويسرا اللوزى وأحمد الفيشاوى، وتأليف كريم فهمى، وإخراج محمد شاكر. فى الوقت نفسه تقرر عرض فيلم «القشاش». أما الفيلمان اللذان تقرر استمرارهما فهما «قلب الأسد» و«كلبى دليلى».

المنتج والموزع محمد حسن رمزى قال: «الظروف الحالية تهدد الموسم وتؤثر على نسبة الإقبال، ولكننا كصناع سينما لا نملك سوى الاستجابة لها ومحاولة تقليل الخسائر، خاصة أنها حالة عامة تعانى منها البلاد كلها، وللأسف هناك عدد كبير من الأفلام التى يخشى منتجوها من طرحها حالياً رغم انتهاء تصويرها».

واتفقت معه شيرين زند، موزعة الأفلام الأمريكية قائلة: «طرحنا ثلاثة أفلام الأسبوع الماضى ولم تحقق النتائج المرجوة منها، بسبب امتداد ساعات الحظر التى منعت من إقـامة حفلات التاسعة مساء ومنتصـف الليل، لذا قررنـا التوقف بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة».