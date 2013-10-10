أفلام ماسبيرو: قديم X قديم

كتب : الوطن الخميس 10-10-2013 09:29

للعام الثالث على التوالى يعجز المسئولون فى القطاع الاقتصادى ووكالة «صوت القاهرة»، الوكيل الإعلانى للتليفزيون المصرى، فى الحصول على أى أعمال سينمائية أو مسرحية أو أجنبية جديدة للعرض على قنوات التليفزيون المصرى فى عيد الأضحى. وبناء على هذا، اضطر رؤساء قنوات قطاعى «التليفزيون» و«المتخصصة» للاعتماد فقط على الأفلام الموجودة فى مكتبات «ماسبيرو» التى أصبحت مستهلكة جدا بالنسبة للمشاهدين ومسئولى التليفزيون أنفسهم؛ حيث ضمت خرائط العيد لقنوات قطاع «المتخصصة» أفلام «الديكتاتور» و«تجيبها كده تجيلها كده هى كده» و«العميل رقم 13» و«حب البنات» و«معالى الوزير» و«صعيدى رايح جاى» و«كيمو وأنتيمو» و«ليه يا بنفسج» و«حرب الفراولة» و«حلم العمر» و«المتسول» و«قاطع شحن»، بالإضافة إلى مسرحيات «السكرتير الفنى» و«المتزوجون» و«حزمنى يا».

وبالنسبة لخريطة أفلام قنوات قطاع «التليفزيون» فتتضمن «كابتن هيما» و«عوكل» و«عفريت إسماعيل يس» و«إتش دبور»، بالإضافة إلى مسرحيات «كارمن» و«سك على بناتك» و«دو رى مى فاصوليا» و«شاهد ماشفش حاجة» و«العسكرى الأخضر» و«ربنا يخلى جمعة».