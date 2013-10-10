أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

أفلام ماسبيرو: قديم X قديم

Google+ Print
أفلام ماسبيرو: قديم X قديم أفلام ماسبيرو: قديم X قديم

كتب : الوطن الخميس 10-10-2013 09:29

للعام الثالث على التوالى يعجز المسئولون فى القطاع الاقتصادى ووكالة «صوت القاهرة»، الوكيل الإعلانى للتليفزيون المصرى، فى الحصول على أى أعمال سينمائية أو مسرحية أو أجنبية جديدة للعرض على قنوات التليفزيون المصرى فى عيد الأضحى. وبناء على هذا، اضطر رؤساء قنوات قطاعى «التليفزيون» و«المتخصصة» للاعتماد فقط على الأفلام الموجودة فى مكتبات «ماسبيرو» التى أصبحت مستهلكة جدا بالنسبة للمشاهدين ومسئولى التليفزيون أنفسهم؛ حيث ضمت خرائط العيد لقنوات قطاع «المتخصصة» أفلام «الديكتاتور» و«تجيبها كده تجيلها كده هى كده» و«العميل رقم 13» و«حب البنات» و«معالى الوزير» و«صعيدى رايح جاى» و«كيمو وأنتيمو» و«ليه يا بنفسج» و«حرب الفراولة» و«حلم العمر» و«المتسول» و«قاطع شحن»، بالإضافة إلى مسرحيات «السكرتير الفنى» و«المتزوجون» و«حزمنى يا».

وبالنسبة لخريطة أفلام قنوات قطاع «التليفزيون» فتتضمن «كابتن هيما» و«عوكل» و«عفريت إسماعيل يس» و«إتش دبور»، بالإضافة إلى مسرحيات «كارمن» و«سك على بناتك» و«دو رى مى فاصوليا» و«شاهد ماشفش حاجة» و«العسكرى الأخضر» و«ربنا يخلى جمعة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام