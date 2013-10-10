في افتتاح "الإسكندرية السينمائي".. فنانون: الجيش هو قلب وعيون المصريين

إلهام شاهين: تكريمي كان له مذاق خاص هذا العام.. ومصطفى كامل: مصر هي هوليوود الشرق

كتب : أ ش أ الخميس 10-10-2013 09:33

شهد مهرجان الإسكندرية السينمائي بانورما فنية بحضور كوكبة من النجوم، كان سببا في في نجاح المهرجان بشكل كبير، رغم الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وقالت الفنانة إلهام شاهين إن مهرجان الإسكندرية علامة فارقة في تاريخ المهرجانات الدولية، بعد تحقيقه شهرة واسعة.

وأضافت شاهين خلال اجتماع فني نهاية حفل الافتتاح أمس، أنها تحفظ الجميل لهذا المهرجان بعد حصولها على 5 جوائز على مدار تاريخها، إلا أن تكريمها هذا العام كان له مذاق خاص.

وأوضحت أن الشعب المصري يحفظ الجميل للقوات المسلحة لوقوفها بجانبه لتحقيق مطالبه، بعد عام من الفرقة بين أبناء الوطن وتقسيم الشعب إلى طوائف. وتابعت: "أقول للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، أن القوات المسلحة هي قلب وعيون المصريين، لقدرتها على حماية شعبها وتحقيق مطالبه، وتحية خاصة لرجال الشرطة الشرفاء الذين قدموا أرواحهم من أجل شعب مصر".

ومن جانبه ، قال الفنان محمود حميدة إن المهرجان له طعم خاص، لكونه يقام في عروس البحر المتوسط ويشهد على عراقتها التاريخية.

ووجه حميدة الشكر لكل من ساعد في تنظيم المهرجان خلال الظروف التي تمر بها مصر، مشددا على أنها قادرة على الخروج منها في أسرع وقت بدعم أبناء مصر الشرفاء.

وقالت الفنانة لقاء سويدان إنها سعيدة بحضور المهرجان هذا العام، لأن له وضع خاص بعد عودة مصر إلى أحضان شعبها، موضحة أن مهرجان الإسكندرية لعب دورا كبيرا على مدار تاريخه في تكريم الفنانين، ما ساعدهم على تقديم مزيد من الفن الراقي.

وأوضح المطرب مصطفى كامل أنه يجب دعم كل مهرجان مصري، كونه منبرا للثقافة ويساعد على تواصل الأجيال وتكريمهم على مشوارهم الفني، مؤكدا أن مصر هي هوليوود الشرق، ويجب على كل فنان ومثقف أن يقدم ما لديه لتظل مصر باقية في المقدمة.