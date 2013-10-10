"سينما موبايل" يسحب الجائزة الأولى من "إنسان" بعد اكتشاف سرقته من فيلم آسيوي

لجنة تحكيم المهرجان تمنح الجائزة لفيلمين آخرين مناصفة.. وتقرر أن تحتفظ بطلة "إنسان" بجائزة أفضل ممثلة

كتب : أ ش أ الخميس 10-10-2013 09:53

سحبت إدارة مهرجان "سينما موبايل" الجائزة الكبرى من فيلم "إنسان"، بعد تلقي العديد من الرسائل التي تتهمه بأنه منقول من فيلم آسيوي، ما جعل إدارة المهرجان ولجنة التحكيم تنعقد للتوصل لتوصيات.

وأصدرت إدارة المهرجان ولجنة التحكيم بيانا اليوم، أكدت فيه أنها "تلقت عددا من الرسائل يُتهم فيها فيلم (إنسان) الذي تم منحه جائزة أفضل فيلم، بأنه يتشابه بشكل مريب مع فيلم قصيرآسيوي بعنوان (Remake)، يرجع تاريخه لعام 2011".

وأوضح البيان أن الإدارة ولجنة التحكيم شاهدا الفيلم مرة أخرى، وبعد التشاور أصدرت لجنة التحكيم عدة توصيات بالإجماع، نظرا لما وجدته من نقل واضح لفكرة وأسلوب تنفيذ الفيلم بشكل يتجاوز توارد الخواطر أو تشابه الأفكار، بل يندرج تحت بند النقل المباشر لفكرة، والتناول البصري الذي لا يمكن أن يأتي من باب الصدفة.

وأوصت اللجنة بتقسيم قيمة الدعم الإنتاجي (الجائزة) مناصفة بين الفيلمين اللذين نالا جائزتي لجنة التحكيم وأفضل فيلم تسجيلي؛ "مجرد " لمحمد الدباح و"قفل وجنزير" لمحمد كرارة، نظرا للمستوى الفني للفيلمين، وبما أنهما شغلا مواقع متقاربة جدا في المنافسة مع فيلم "إنسان" خلال مداولات اللجنة.

كما أوصت بأن تحتفظ آية محمد بطلة "إنسان" بجائزة أفضل ممثلة، بما أن اللجنة ترى أنه لا ذنب لها في اقتباس الفيلم، ولا تزال اللجنة ترى أنها تميزت جدا في دورها.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن لجنة التحكيم تعرب عن كامل أسفها وحزنها للجوء شباب الجيل الجديد من صناع الأفلام للاستسهال والنقل المباشر من أعمال يظنونها مجهولة، متناسين أنه مع عصر المعلوماتية فمن الوارد أن يصل أي عمل فني في العالم مهما كان غير مشهور لمتناول الجميع، مؤكدة أن سرقة فكرة من فيل قصير مجهول لا تقل وطئا عن سرقة فيلم عالمي مشهور، لافتة إلى أن مخرج الفيلم مدين باعتذار للجمهور ولإدارة المهرجان عما فعله.